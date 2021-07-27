Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, Tunus'ta siyasi diyaloğun teşvik edilmesini istedi - Son Dakika

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Tunus'ta yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek AfB'nin sorunların çözülmesi için siyasi diyaloğun teşvik edilmesini istediğini ifade etti.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı. Görüşmede, AfB Komisyonu Başkanı'nın, Birliğin Tunus anayasasına saygı gösterilmesi, barışın sürdürülmesinin gerekliliği, her türlü şiddetin reddedilmesi ve mevzubahis sorunların çözülmesi için siyasi diyaloğun teşvik edilmesi yönünde kararlılığını ilettiği kaydedildi.

Muhammed, ayrıca, Tunus halkının özellikle de gençlerin meşru beklentilerine karşılık verilmesine duyulan ihtiyaca da vurgu yaptı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz pazar günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın "darbe" olduğunu vurgulamıştı.