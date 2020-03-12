Afrika Birliği koronavirüs nedeniyle tüm toplantıları askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afrika Birliği koronavirüs nedeniyle tüm toplantıları askıya aldı - Son Dakika

Afrika Birliği koronavirüs nedeniyle tüm toplantıları askıya aldı

6 saat önce

Afrika Birliği (AfB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm toplantılarını askıya alma kararı aldı.

Afrika Birliği koronavirüs nedeniyle tüm toplantıları askıya aldı, System.String[]

Afrika Birliği (AfB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm toplantılarını askıya alma kararı aldı.

AA muhabirinin AfB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, virüse karşı tedbirlerin en üst seviyeye ulaştığı Afrika Birliği Genel Merkezinde 15 kişi ve üzerinde katılımcının olduğu tüm toplantılar yapılmayacak.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komisyonunun bugün için planlanan toplantısı da virüsün yayılma endişesiyle son anda iptal edildi.

Afrika kıtasında şimdiye kadar yaklaşık 120 kişide Kovid-19 tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de 5 Avrupa ülkesinden gelen yolculara sıkı tedbirler uygulanacak

Güney Kore'de, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Avrupa ülkesinden gelen her yolcunun, gelecek haftadan itibaren artırılmış önlemlerle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda'dan ülkeye gelen tüm yolcuların ateşlerini ölçtürmeleri ve sağlık durumlarına ilişkin belgeler sunmaları gerekeceği bildirildi.


Açıklamada ayrıca bu yolcuların, virüse ilişkin belirti göstermeleri durumunda gözetim altına alınmalarını sağlayacak bir akıllı telefon uygulaması indirmeleri gerekeceği, bu uygulama ile 14 gün boyunca sağlık durumları hakkında bilgi verecekleri ifade edildi.

Ülkede halihazırda Çin ana karası, Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Makau Özel İdari Bölgesi, İran ve İtalya'ya seyahat eden kişilere uygulanan söz konusu önlemlerin, son 2 hafta içinde Avrupa'ya seyahat ettikten sonra Dubai, Moskova ve diğer şehirler üzerinden Güney Kore'ye gelen tüm kişilere de uygulanacağı kaydedildi.


Sağlık Bakanlığının karantina işlerinden sorumlu yetkilisi Yoon Tae-ho, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle belli başlı Avrupa ülkelerini ziyaret eden veya bu ülkelerde kalan kişilere Güney Kore'ye girişlerinde "özel önlemler" uygulanacağını belirtti.


Güney Kore'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 7 bin 800'ü aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.


Cammu Keşmir'de koronavirüs önlemleri

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Sağlık Departmanı Müdürü Bhupinder Kumar, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi sonrası bölgedeki tüm eğitim kurumlarında 31 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini bildirdi.

Kumar, 12 kişinin hastanedeki karantina sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

"Endişe konusu"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin bakanlarının gelecek günlerde yurt dışı seyahatlerine çıkmayacağını belirterek vatandaşlara da zorunlu olmadıkça yolculuklardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) yaptığı açıklamada, İran'da yaklaşık 6 bin Hint vatandaşının mahsur kaldığını ifade etti.

Salgını "endişe konusu" olarak nitelendiren Jaishankar, öncelikli odak noktalarının çoğu İran'ın Kum şehrinde sıkışıp kalan vatandaşlarının tahliye edilmesi olduğunu dile getirdi.


Salı günü, 58 Hint vatandaşı İran'dan tahliye edilmişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 126 bini geçti.


DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat artığını aktarmış ve Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıklamıştı.

Güney Kore, Afrika, Avrupa, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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