Afrika Birliği, Kovid-19 ile mücadele için 4 özel elçi atadı - Son Dakika

Afrika Birliği (AfB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kıtanın çıkarlarını korumak için 4 özel elçi atadı.

AfB'nin sitesinde yer alan açıklamada, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ngozi Okonjo-Iweala, eski Ruanda Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Donald Kaberuka, eski Credit Suisse CEO'su Tidjane Thiam ve eski Güney Afrika Cumhuriyeti Maliye Bakanı Trevor Manuel'u elçi olarak atadığı bildirildi.

Elçilerin, G20, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası finans kurumlarının Kovid-19 ile mücadelede vadettiği desteğin takibini yapacağı kaydedilen açıklamada, "Pandeminin Afrika ülkelerindeki sosyo-ekonomik ve siyasal yıkıcı etkisi göz önüne alınacak olursa bu kurumlar ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olan kıta ekonomisini desteklemelidir. Bu destek kapsamlı bir kurtarma planı, borçların ve faiz ödemelerinin ertelenmesini de kapsamalıdır." ifadesine yer verildi.