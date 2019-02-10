Afrika Birliği "Krallar Kralı"Nın Heykelini Dikti

ADDİS Afrika Birliği, Etiyopya'daki genel merkez binasına örgütün kurucularından Etiyopya'nın son İmparatoru Haile Selassie'nin heykelini dikti.

ADDİS Afrika Birliği, Etiyopya'daki genel merkez binasına örgütün kurucularından Etiyopya'nın son İmparatoru Haile Selassie'nin heykelini dikti.





Afrika Birliğinin (AfB) öncülü Afrika Birliği Örgütünün (ABÖ) ilk başkanı Haile Selassie'nin heykeli, 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi için ülkede bulunan çok sayıda Afrikalı liderin katılımıyla açıldı.





Heykelin örtüsünü Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo birlikte açtı.



Yaklaşık 44 yıl tahtta kalan ve komünist Derg cuntası tarafından devrilen Selassie, sadece Etiyopya ve Afrika'da değil dünyadaki tüm siyahlar tarafından yakından tanınan bir isim.



Ülkesinde "Krallar Kralı (negusa nagast)" unvanıyla anılan ve kimilerine göre "mesih", kimilerine göre de Pan-Afrikanizm'in sembol ismi olan Selassie, yüzyıllar boyunca bağımsızlığını korumayı başaran büyük bir imparatorluğun başındaki son liderdi.



1960'larda Afrika ülkelerinin birlik olmasını savunan ve farklı ülkelerden müteşekkil iki farklı grup olan Kazablanka ve Monrovia bloklarının birleşmesinde önemli rol oynayan Selassie, 1963'te Afrika Birliği Örgütünün kurulmasına öncülük etti.



Dedesinin heykeline ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Haile Selassie'nin torunlarından Prens Beedemariam Makonnen, duygularını "Muazzam şekilde mutluyuz. Bu mutluluk kelimelerle anlatılamaz." sözleriyle anlattı.



Makonnen, anıtın, Selassie'nin, Afrika Birliği Örgütünün temel taşlarından biri olduğunun ve sömürge karşıtı mücadeleyi yaymada öncülük eden örgütün kurulmasında gösterdiği diplomatik beceri ve bilgeliğinin de kabul edilmesi anlamı taşıdığını söyledi.



- Mesih olduğuna inanılıyor



Selassie'yi mesih olarak gören Rastalardan biri olan 54 yaşındaki Sydney Salmon ise "Ben Jamaika'dan yurduna dönmüş bir reggae sanatçısıyım. Son 7 senedir yaşayan tanrı Haile Selassie tarafından birleştirilen ve yaratılan Etiyopya'da yaşıyorum." diye konuştu.



Salmon ayrıca "Biz Rastalar olarak çok mutluyuz çünkü Afrika sonunda İmparator Haile Selassie'nin sömürgeleştilmiş Afrika'ya, Jamaika'ya ve dünyaya yaptığı büyük katkının farkına vardı. Bizler Jah'ın (tanrı) insanları olarak uzun süredir bugünü bekliyorduk." ifadelerini kullandı.



Rasta inancının takipçileri, siyahilerin Afrika'ya dönmesini savunan Jamaikalı aktivist Marcus Garvey'in peygamber, Selassie'nin mesih olduğuna inanıyor.



İnançlarına göre Etiyopya'yı vadedilmiş topraklar olarak gören Rastalar, mesihin tekrar dünyaya dönerek yeryüzünde bir cennet inşa edeceğini, buranın da Afrika olacağını savunuyor.



İmparator Selassie tarafından 1948 yılında Afrika'ya dönmek isteyenler için inşa edilen Etiyopya'nın Şaşamenya kasabasında ise bugün yaklaşık 200 Rasta aile yaşıyor.



Dünya genelinde Rastafaryanizm'in bir milyondan fazla inanını bulunuyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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