Afrika Birliği, Libya'daki hava saldırısının soruşturulmasını istedi
24 dakika önce
Afrika Birliği, Libya'nın başkenti Trablus'taki göçmen gözaltı merkezinde 40 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısının soruşturulmasını istediAfrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya'nın başkenti Trablus'taki göçmen gözaltı merkezine gerçekleştirilen saldırıyı kınadı ve 40...
Afrika
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:54 Kaynak: İHA
Birliği, Libya
'nın başkenti Trablus
'taki göçmen gözaltı merkezinde 40 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısının soruşturulmasını istedi
Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya'nın başkenti Trablus'taki göçmen gözaltı merkezine gerçekleştirilen saldırıyı kınadı ve 40 kişinin ölümüne neden olan saldırının soruşturulmasını istedi. Muhammed, Tajoura gözaltı merkezindeki hava saldırısına yönelik bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu ve bu korkunç suçtan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini söyledi.
Afrika Birliği Başkanı Muhammed, General Halife Hafter
'in başında olduğu Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) Nisan ayında meşru yönetimi devirmek üzere başkent Trablus'a başlattığı saldırı için ateşkes talep eti.
Trablus hükümeti saldırı için Hafter'in emri altındaki güçleri suçladı. - ADDİS ABABA
Gana ve Kamerun, Afrika Kupası'nda bir üst tura yükseldi
Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi
TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı
Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti