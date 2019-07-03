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Afrika Birliği, Libya'daki hava saldırısının soruşturulmasını istedi

24 dakika önce

Afrika Birliği, Libya'nın başkenti Trablus'taki göçmen gözaltı merkezinde 40 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısının soruşturulmasını istediAfrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya'nın başkenti Trablus'taki göçmen gözaltı merkezine gerçekleştirilen saldırıyı kınadı ve 40...

Afrika Birliği, Libya'daki hava saldırısının soruşturulmasını istedi, System.String[]
Afrika Birliği, Libya'nın başkenti Trablus'taki göçmen gözaltı merkezinde 40 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısının soruşturulmasını istedi

Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya'nın başkenti Trablus'taki göçmen gözaltı merkezine gerçekleştirilen saldırıyı kınadı ve 40 kişinin ölümüne neden olan saldırının soruşturulmasını istedi. Muhammed, Tajoura gözaltı merkezindeki hava saldırısına yönelik bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu ve bu korkunç suçtan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Afrika Birliği Başkanı Muhammed, General Halife Hafter'in başında olduğu Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) Nisan ayında meşru yönetimi devirmek üzere başkent Trablus'a başlattığı saldırı için ateşkes talep eti.

Trablus hükümeti saldırı için Hafter'in emri altındaki güçleri suçladı. - ADDİS ABABA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:54 Kaynak: İHA
Trablus, Afrika, Libya, 3. Sayfa
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