Afrika Birliği, Mali'nin üyeliğini askıya aldı - Son Dakika

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, ülkedeki askeri darbenin ardından Mali'nin üyeliğinin askıya alındığını duyurdu.

Mali'de dün akşam saatlerinde başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda silah sesleri duyulmuş, ülkenin Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita, Başbakan Boubou Cisse ve diğer hükümet üyeleri askerler tarafından alıkonulmuştu. Yapılan darbenin ardından Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Askeri darbeye yönelik uluslararası toplumdan tepkiler peş peşe geliyor. Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Mali'nin üyeliğinin askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, "Afrika Birliği, anayasal düzen sağlanana kadar Mali'nin üyeliğini Afrika Birliği'nden askıya aldı" ifadeleri kullanılırken, Devlet Başkanı Keita, Başbakan Cisse ve diğer hükümet yetkililerinin serbest bırakılması talep edildi. Söz konusu tweet, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat tarafından da paylaşıldı. - BAMAKO