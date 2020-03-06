Afrika Birliği Mısır, Etiyopya ve Sudan'ı Nahda Barajı konusunda uzlaşıya çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afrika Birliği Mısır, Etiyopya ve Sudan'ı Nahda Barajı konusunda uzlaşıya çağırdı - Son Dakika

Afrika Birliği Mısır, Etiyopya ve Sudan'ı Nahda Barajı konusunda uzlaşıya çağırdı

6 saat önce

Afrika Birliği, Nil Nehri sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan Mısır, Etiyopya ve Sudan'a uzlaşıya varmaları çağrısında bulundu.

Afrika Birliği, Nil Nehri sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan Mısır, Etiyopya ve Sudan'a uzlaşıya varmaları çağrısında bulundu.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, başkent Hartum'daki temaslarının son gününde düzenlediği basın toplantısında, "Sudan, Mısır ve Etiyopya Afrika devletleridir. Nil Nehri ise eski çağlardan beri halklar arasında bir bağlantıdır. Etiyopya, Sudan ve Mısır'daki kardeşlerimizden bu konuda herkesin hemfikir olacağı bir formül bulmasını istiyoruz." dedi.

Sudanlı yetkililer ile görüşmesinde geçiş sürecinin öncelikleri ve mevcut siyasi durum ve karşılaşılan sıkıntıları açık ve derinlemesine ele aldıklarını aktaran Muhammed, şöyle devam etti:

"Bizim bakış açımıza göre, ekonomik durumun iyileştirilmesi, barış sürecinin tamamlanması, şeffaf ve güvenilir seçimler için uygun şartların oluşturulması gerekiyor. Afrika Birliği, geçiş yönetimini desteklemeye tamamen hazır. Tüm aktörlere geçiş döneminin başarıya ulaşması için duruma uygun olmayan beyan ve fiillerden uzak durması, birlik ve ortaklığı güçlendirmeye çağırıyoruz."

Barışın geçiş sürecinin önceliklerinden olduğunu belirten Muhammed, "Sudan'daki silahlı hareketler, bizden barış sürecinde kilit rol oynamamızı talep etti. Biz, Juba ile iletişim kurmaya ve süreci desteklemeye hazırız. Çünkü geçiş süreci; Sudan, bölge ve genel olarak Afrika'da güvenlik ve istikrar için olmazsa olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika Birliği Mısır, Etiyopya ve Sudan'ı Nahda Barajı konusunda uzlaşıya çağırdı

Nil Nehri, Etiyopya, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:31 Kaynak: AA
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