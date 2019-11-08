Afrika Birliği'nden Gine Bissau'da hükümetin feshedilmesine kınama

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi (PSC), Aristides Gomes liderliğindeki Gine Bissau hükümetinin yasa dışı şekilde görevden alındığı açıklamasında bulundu.

AfB"den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın Gomes hükümetini feshine ve yeni hükümet atamasına ilişkin kararnamelerinin hükümsüz olduğu belirtilerek, bu kararnamelerle atanan kişilerin görevden çekilmeleri talep edildi.

"Konsey, meşru ve uluslararası toplumun kabul ettiği hükümetin yasa dışı şekilde görevden alınmasını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Başbakan Gomes hükümetinin Gine Bissau'nun meşru hükümeti olarak tanındığı ve Konseyin tam desteğine sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki siyasi ve güvenlik durumunun giderek kötüleşmesinin anayasal düzeni tehdit ettiği ve derin endişe yarattığı bildirildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) geçen hafta Gine Bissau'daki tüm siyasi aktörlere yaptığı, 24 Kasım'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar özellikle cumhurbaşkanın süresinin uzatılması ve hükümetin kurulmasına ilişkin 29 Haziran tarihli ECOWAS kararlarına uymaları çağrısı yinelendi.

ECOWAS'ın uluslararası toplumun da desteğiyle krizin çözümüne ilişkin gerekli önlemleri almasının desteklendiği aktarılan açıklamada, bu önlemlere siyasi krizin çözümünü engelleyen kişi ve kurumlara karşı yaptırım uygulanmasının dahil edilebileceği ifade edildi.