Son Dakika Haberleri: Afrika Birliği'nden Kdc'ye Seçim Tepkisi

Afrika Birliği'nden Kdc'ye Seçim Tepkisi

39 dakika önce

ADDİS Afrika Birliği, kesin seçim sonuçlarını erteleme çağrısında bulunduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) yapacağı ziyareti erteledi.

Afrika Birliği'nden Kdc'ye Seçim Tepkisi, System.String[]
ADDİS Afrika Birliği, kesin seçim sonuçlarını erteleme çağrısında bulunduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) yapacağı ziyareti erteledi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilan edilen kesin seçim sonuçlarına önem verildiği belirtilerek, tüm taraflara barış ve istikrarı muhafaza etmeleri çağrısı yapıldı.


Afrika Birliği'nin Kongo halkıyla dayanışmasını sürdüreceği kaydedilen açıklamada, "Kinşasa'ya 21 Ocak'ta yapılacak yüksek seviyeli heyet ziyaretinin ertelendiği not edilmelidir." ifadesi kullanıldı.

KDC, dün, Afrika Birliği'nin "ciddi şüpheler" olduğu gerekçesiyle yaptığı seçim sonuçlarını erteleme çağrısını reddetmişti.

Fayulu kendini cumhurbaşkanı ilan etti

Ülkedeki Anayasa Mahkemesinden bugün yapılan açıklamada yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu cumhurbaşkanı seçimini ana muhalefet partisi Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliği'nin (UDPS) Genel Başkanı Felix Tshisekedi'nin kazandığının teyit edildiği bildirilmişti.

Seçimde yarışan muhalif adaylardan Martin Fayulu ise Anayasa Mahkemesinin de onayladığı sonuçları reddederek, ülkenin "meşru seçilmiş cumhurbaşkanı" olduğunu iddia etmişti.

KDC'deki seçim sonuçları hem ülke siyasetini hem de uluslararası kamuoyunu ikiye ayırmış, seçimlerde 40 bin gözlemcisi olduğunu ileri süren Vatikan'a bağlı Katolik Kilisesi Fayulu'nun yüzde 61 oy alarak seçimi kazandığını ileri sürmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Kongo, Afrika, Güncel
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