Afrika Birliği'nden Rusya ve Ukrayna'ya diyalog çağrısı - Son Dakika
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Afrika Birliği'nden Rusya ve Ukrayna'ya diyalog çağrısı

20.04.2022 00:48
Afrika Birliği'nden Rusya ve Ukrayna'ya diyalog çağrısı

Afrika Birliği (AfB), Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona ermesi için diyalog çağrısı yaptı.

Afrika Birliği (AfB), Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona ermesi için diyalog çağrısı yaptı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Mahamat görüşmede, iki ülke arasındaki savaşın çözümü için diyalog çağrısı yaptığını açıkladı.

Savaşın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Mahamat, tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.

YORUMLAR
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Twitter, Ukrayna, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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