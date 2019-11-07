Son Dakika Haberleri: Afrika Birliği'nden üye ülkelere "serbest dolaşım protokolünü onaylayın" çağrısı
Son Dakika Güncel Afrika Birliği'nden üye ülkelere 'serbest dolaşım protokolünü onaylayın' çağrısı

Afrika Birliği'nden üye ülkelere "serbest dolaşım protokolünü onaylayın" çağrısı

7 saat önce

ADDİS Afrika Birliği, her Afrikalının kıtada serbestçe dolaşımına izin veren protokolü onaylamaları için üye ülkelere çağrıda bulundu.

Afrika Birliği'nden üye ülkelere

ADDİS Afrika Birliği, her Afrikalının kıtada serbestçe dolaşımına izin veren protokolü onaylamaları için üye ülkelere çağrıda bulundu.

Afrika Birliği Sosyal İşler Komiseri Amira Elfadil, başkent Addis Ababa'da, göç, mülteciler ve yerinden edilenlerin konu edinildiği 2 günlük komite toplantısının açılışında, "Birliğin Gündem 2063 hedefleri olarak görülen siyasi ve ekonomik entegrasyon, insanların serbest dolaşımı olmaksızın elde edilemez." dedi.

Üye ülkelere bir an önce "kıtada serbest dolaşımı öngören anlaşmayı onaylamaları" çağrısında bulunan Elfadil, 55 üyeli Afrika Birliği'nde şu ana kadar sadece 4 ülkenin Kişilerin Serbest Dolaşımı Protokolü'nü imzaladığını bildirdi.

Dünyadaki mülteci ve yerinden olanların en fazla yoğunlaştığı bölge olan Afrika, aynı zamanda ekonomik ve siyasi nedenlerle dışarıya en fazla göç veren ülkeleri bünyesinde barındırıyor.

Tüm üye ülkelerde "Afrika Pasaportu" uygulamasını hayata geçirmek isteyen Birlik içerisinde Mali, Ruanda, Nijer, Sao Tome ve Principe protokolü imzaladı.

Addis Ababa, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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