Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü başkentte kutlandı
4 saat önce
Afrika Birliği'nin kuruluşunun 56. yılı Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Afrika
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:00 Kaynak: AA
Birliği'nin kuruluşunun 56. yılı Ankara
'da bir otelde düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Afrika'nın Ankara'daki büyükelçilerinin ev sahipliğinde yapılan "Afrika Günü" etkinliğine büyükelçilerin yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da programa onur konuğu olarak katıldı.
Birliğin kuruluşunu simgeleyen pastanın kesilmesinin ardından toplu fotoğraf çektirildi. Program davetlilere yapılan ikramla sona erdi.
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