Afrika Birliği: Önlemlere rağmen terör yayılmayı sürdürüyor

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, alınan tüm önlemlere ve çabalara rağmen terörün kıtada yayılmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Muhammed, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Olağanüstü Terörizm ve Anayasaya Aykırı Hükümet Değişimleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Sahel bölgesi, Somali, Mozambik, Gine Körfezi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya ve Mali gibi ülkelerdeki terör faaliyetlerine karşılık verildiğini ancak terörün yakın geçmişte diğer bölgelere de yayılmayı sürdürdüğünü belirtti.

Uluslararası kamuoyunun terörle mücadelede Afrika'ya yeterince desteklemediğine dikkati çeken Muhammed, DEAŞ'ı Orta Doğu'dan atmak için verilen seferberliğin Afrika kıtasında görülmediğini vurguladı.

Kıtada son yıllarda görülen darbelerin kabul edilemez olduğunu dile getiren Muhammed, demokratik kurumların korunmasının sosyal ve ekonomik istikrar için gereklilik olduğunu ifade etti.

BM'de reform çağrısı

Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço, terörün görüldüğü ülkelerin aynı zamanda yoksulluğa da itildiğine işaret ederek, "Terör olayları sosyal ve demokratik kalkınmanın da önüne geçiyor." dedi.

Darbelerin siyasal kazanımların kaybedilmesine yol açtığını belirten Lourenço, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeninin değişmesi ve artık Birleşmiş Milletlerin reform edilmesi çağrısı yaptı.

Afrika ülkelerinin liderleri dün başka bir zirvede bir araya gelerek, kıtadaki mevcut insani krizlere, salgın ve doğal afetlere yönelik atılacak adımlar tartışmıştı.