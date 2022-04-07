Afrika Birliği, Ruanda'da 100 gün süren soykırımı 100 gün boyunca anacak - Son Dakika
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Afrika Birliği, Ruanda'da 100 gün süren soykırımı 100 gün boyunca anacak

07.04.2022 13:19
Afrika Birliği, Ruanda'da 100 gün süren soykırımı 100 gün boyunca anacak

ADDİS Afrika Birliği (AfB) ve Ruanda, 100 gün süren 1994 soykırımında yaşananları 100 gün boyunca anma kararı aldı.

ADDİS Afrika Birliği (AfB) ve Ruanda, 100 gün süren 1994 soykırımında yaşananları 100 gün boyunca anma kararı aldı.

Ruanda soykırımının 28. yılında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde anma programı yapıldı.

Hayatını kaybeden yaklaşık 800 bin kişi için 7 Nisan'dan 3 Temmuz'a kadar çeşitli anma etkinliklerinin yapılacağı duyurulan programın teması "Hatırla-Birleş-Yenile" oldu.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, programdaki konuşmasında, Ruanda'da yaşananların siyasi sistemin çökmesinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Muhammed, geride kalan 28 yılda ülkenin yeniden inşa ve uzlaşı çabalarıyla muazzam bir başarı gösterdiğini belirtti.

Ruanda'nın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi Hope Tumukunde Gasatura, "Afrikalılar olarak Afrika'nın en karanlık tarihlerinden birini hatırlamak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için bir araya gelmek zorundayız." ifadesini kullandı.

100 gün süren soykırım

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda, 800 binden fazla ılımlı Hutu ve Tutsi hayatını kaybetmişti.

Tarihin en büyük soykırımlarından biri kabul edilen soykırım nedeniyle her yıl Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 7 Nisan'da Ruanda Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü düzenleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, Ruanda'da 100 gün süren soykırımı 100 gün boyunca anacak - Son Dakika


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