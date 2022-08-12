Afrika Birliği, Sierra Leone'deki protestolardan endişeli - Son Dakika
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Afrika Birliği, Sierra Leone'deki protestolardan endişeli

12.08.2022 18:00
Afrika Birliği, Sierra Leone'deki protestolardan endişeli

Afrika Birliği (AfB), Sierra Leone'de artan hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen ve can kaybıyla sonuçlanan hükümet karşıtı gösterilerden endişe duyduğunu bildirdi.

Afrika Birliği (AfB), Sierra Leone'de artan hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen ve can kaybıyla sonuçlanan hükümet karşıtı gösterilerden endişe duyduğunu bildirdi.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta Sierra Leone'de can ve mal kaybıyla sonuçlanan şiddetli protestolardan derin endişe duyduğunu belirtti.

Ülkede yaşanan şiddet eylemlerini kınayan Muhammed, herkesi şiddetten kaçınmaya ve ülkenin 2002'de iç savaşın sona ermesinden bu yana sahip olduğu istikrarı sürdürmek için demokratik süreç parametreleri dahilinde yapıcı diyaloğa girme çağırısında bulundu.

Muhammed, AfB'nin normale dönülmesi sürecinde Sierra Leone hükümetine ve halkına eşlik etme taahhüdünü yineledi.

Olay

Sierra Leone'de artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle 10 Ağustos'ta ülkenin farklı bölgelerinde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapatmış, gösteriler sırasında çıkan olaylarda 21 sivil ve 8 polis hayatını kaybetmişti.

Hükümet, şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, halkı sakin olmaya çağırarak "Hükümet olarak, her Sierra Leone vatandaşını koruma sorumluluğumuz var. Bugün olanlar talihsizdi ve araştırılacak." ifadesine yer vermişti.

Ülkedeki doktorlar da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek ağustos başında süresiz grev başlatmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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