Afrika Birliği Somali Misyonuna bombalı saldırıda 7 Kenyalı asker öldü - Son Dakika

Somali'nin Aşağı Juba vilayetinde Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyuna yönelik bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 asker hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberde, AMISOM konvoyunun geçtiği sırada yola döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybeden askerlerin Kenyalı olduğu belirtildi.

Somali ve Kenya hükümeti, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Saldırıyı, El Kaide'ye bağlı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.