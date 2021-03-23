Afrika Birliği, Somalili liderlere seçim krizini çözmek için diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Somali'deki tüm tarafları seçim krizini çözmek için yapıcı diyaloğa davet etti.

Muhammed, Somalili liderlerin krizi masaya yatırmak için toplandığı sırada yazılı açıklama yaparak, seçime yönelik zirveye tüm liderlerin katılmamasından ciddi endişe duyduğunu ifade etti.

Tüm tarafları 17 Eylül 2020'de üzerinde uzlaşıya varılan anlaşmayı uygulamaya çağıran Muhammed, anlaşılamayan tüm noktaların yapıcı diyalogla çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Muhammed, barışçıl ve şeffaf bir seçimin yapılabilmesi için Somali halkı ve hükümetine destek vermekte kararlı olduklarını da yineledi.

İki günlük zirve dün başladı

Somali'de seçim krizinin çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun çağrısıyla dün başkent Mogadişu'da yapılan ve 2 gün sürmesi beklenen toplantıda ilk gün karar alınamadığı açıklandı.

Toplantıya iki muhalif eyalet başkanı Puntland Eyalet Başkanı Said Abdullah ve Jubaland Eyalet Başkanı Ahmed İslam Madobe katılmadı.

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, ülkenin siyasi durumu ve seçim sürecini belirlemek amacıyla eyalet başkanlarını 6'ncı kez toplantıya çağırmıştı.

Bu yıl başında yapılması beklenen seçimler, seçim modeline ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle ertelenmişti.