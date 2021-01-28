Afrika Birliği sosyo-ekonomik kalkınma programı NEPAD'ın 20. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Afrika Birliği'nin (AfB) sosyo-ekonomik kalkınma programı, Afrika'nın Kalkınması İçin Yeni Ortaklığın (NEPAD) kuruluşunun 20. yıl dönümü çevrim içi sempozyumla kutlandı.

Sempozyumda konuşan Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Afrika ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tedarik etme konusunda yaşadıkları zorlukların, kıtanın kendi kalkınma ajansına duyduğu ihtiyacı gözler önüne serdiğini dile getirdi.

NEPAD'ın kıta genelinde yaşanan zorluklarla mücadele yenilik ve teknolojilerin kullanılması için kurulduğunu hatırlatan Ramaphosa, "NEPAD'ı stratejik olarak kıtanın kalkınma özlemine daha duyarlı olacak şekilde konumlandırmalıyız." dedi.

Başkan Ramaphosa, Kovid-19 salgınının Afrika Birliği sistemi ve Afrika ekonomileri üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirterek, salgına karşı mücadelede küresel anlamda her alanda iş birliğini hızlandırmanın önemine vurgu yaptı.

Kovid-19 aşılarının temini ve dağıtımı konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Ramaphosa, "Kovid-19 aşısına eşit erişimin sağlanması ve yoksul ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasının dikkate alınması için COVAX olarak da bilinen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı aracılığıyla çalışmalara devam edeceğiz." ifadesini kullandı.