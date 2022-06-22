Afrika Birliği, Sudan'da diyalog için kurulan üçlü mekanizmadan çekilmediğini duyurdu - Son Dakika
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Afrika Birliği, Sudan'da diyalog için kurulan üçlü mekanizmadan çekilmediğini duyurdu

22.06.2022 19:38
Afrika Birliği, Sudan'da diyalog için kurulan üçlü mekanizmadan çekilmediğini duyurdu

Afrika Birliği (AfB), Sudan'daki siyasi krizin çözümüne yönelik askerle sivil kanat arasında yürütülen müzakereleri kolaylaştırmak için Birliğin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesince (IGAD) kurulan üçlü mekanizmadan çekildiği iddialarını reddetti.

Afrika Birliği (AfB), Sudan'daki siyasi krizin çözümüne yönelik askerle sivil kanat arasında yürütülen müzakereleri kolaylaştırmak için Birliğin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesince (IGAD) kurulan üçlü mekanizmadan çekildiği iddialarını reddetti.

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, üçlü mekanizmanın kurulması ve çalışmalarında ciddi şekilde aktif rol aldığı belirtildi. Açıklamada, AfB Temsilcisinin, dünkü konuşmasında, şeffaf olmadığı gerekçesiyle diyalogla ilgili bazı faaliyetlere katılmayacağını vurguladığı, dolayısıyla mekanizmadan çekilmelerinin söz konusu olmadığı kaydedildi.

AfB Sudan Özel Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Belış, başkent Hartum'da dün yaptığı basın açıklamasında, "Afrika Birliği şeffaflık, dürüstlük, dışlamama ve eşitliğin olmadığı ve tüm aktörlere saygı gösterilmeyen bir yolda devam edemeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Birliğin belli bir rol istemediğinin ve Sudanlıların krizlerini çözmek için seçtikleri hiçbir yönteme karşı olmadığının altını çizen Belış, "Afrika Birliği liderliğinden gelen kararlara binaen şeffaflığın olmadığı görüşmelere devam etmemeye karar verdim." şeklinde konuşmuştu.

Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk istifa etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), mevcut siyasi krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak ve 10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

?UNITAMS, 7 Mart'ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

?Söz konusu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.

?Sudan'daki siyasi krizin çözümü için üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı doğrudan diyalog görüşmeleri 8 Haziran'da başlamıştı.

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Afrika Birliği, Sudan'daki siyasi diyalog görüşmelerini sürdürmeyecek Afrika Birliği, Sudan'daki siyasi diyalog görüşmelerini sürdürmeyecek BMGK'daki oturumda Güneş Sudan'daki son durum konuşuldu BMGK'daki oturumda Güneş Sudan'daki son durum konuşuldu
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Hartum, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, Sudan'da diyalog için kurulan üçlü mekanizmadan çekilmediğini duyurdu - Son Dakika

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