Afrika Birliği, terörle mücadele için Sahel bölgesine 3 bin asker gönderecek - Son Dakika
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Afrika Birliği, terörle mücadele için Sahel bölgesine 3 bin asker gönderecek

6 saat önce

Afrika Birliği (AfB), terörle mücadele kapsamında Sahel bölgesine 3 bin asker gönderme kararı aldı.

Afrika Birliği, terörle mücadele için Sahel bölgesine 3 bin asker gönderecek, System.String[]

Afrika Birliği (AfB), terörle mücadele kapsamında Sahel bölgesine 3 bin asker gönderme kararı aldı.

AfB Barış ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Smail Chergui, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde yaklaşık 8 yıldır süren terör eylemleriyle mücadele edeceklerini söyledi.

Silahlı örgütlerle mücadele kapsamında bölgeye asker göndereceklerini belirten Chergui, "Bu ay başında Afrika Birliğince düzenlenen zirvede alınan kararla Sahel bölgesindeki terörist gruplara karşı 3 bin asker konuşlandırılacak." dedi.

Chergui, Sahel bölgesinde konuşlandırılacak askeri birliklerin G5 Sahel ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkeleriyle iş birliği halinde yürütüleceği bilgisini paylaştı.

Mali'nin kuzeyinde 2012'de başlayan isyan hareketi, Burkina Faso ve Nijer gibi komşu ülkelere yayılmıştı. Geçen yıl üç ülkede yaşanan çatışmalarda 4 bin kişi hayatını kaybetti.

Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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