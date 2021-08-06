Afrika Birliği, Zambiya'daki seçimler için gözlemci heyeti görevlendirecek - Son Dakika

Afrika Birliği, Zambiya'da 12 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan seçimler için bir gözlemci heyeti görevlendirecek.

Birliğin Komisyon Başkanı Moussa Faki Mahamat'tan yapılan açıklamada, Afrika Birliği'nin Zambiya'nın talebi üzerine ülkeye seçim gözlem heyeti gönderilmesine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, Sierra Leone'nin eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın başkanlık edeceği heyette, büyükelçilerin, sivil toplum üyelerinin ve bağımsız seçim uzmanlarının yer alacağı aktarılarak "Görevlendirilecek heyetin amacı, 2021 seçim sürecinin tüm yönleriyle bağımsız ve tarafsız şekilde değerlendirmesini sağlamaktır." ifadesi kullanıldı.

Afrika Birliği, daha önce 2016 seçimlerini gözlemlemek üzere Zambiya'ya bir seçim gözlem heyeti göndermişti.

Zambiyalıların 12 Ağustos'ta cumhurbaşkanı, genel ve yerel seçimler için sandık başına gitmesi planlanıyor.

Zambiya'dan havayolları hamlesi

Zambiya'da, Simon Mwansa Kapwepwe Uluslararası Havalimanı ile Kenneth Kaunda Uluslararası Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Ndola kentinde yaklaşık 400 milyon dolara inşa edilen Simon Mwansa Kapwepwe Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katılan Devlet Başkanı Edgar Lungu, havalimanının yılda 1 milyon yolcu kapasitesine ve 50 odalı lüks bir otele sahip olduğunu söyledi. Lungu, bu havalimanının ülkenin hava taşımacılığındaki yolcu ve kargo kapasitesindeki artışı karşılamak için inşa edildiğini belirtti.

Zambiya Havalimanları Limited Şirketinden (ZACL) yapılan açıklamada da ülkenin başkenti Lusaka'da inşa edilen Kenneth Kaunda Uluslararası Havalimanı'nın (KKIA) kamu kullanımına açıldığı duyuruldu. Açıklamada, yaklaşık 360 milyon dolara inşa edilen yeni terminalin, havalimanının yolcu kapasitesini 2 milyondan 6 milyona çıkarmasının beklendiği kaydedildi.