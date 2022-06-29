Sudan, Etiyopya'ya karşı itidalli davrandığını bildirdi

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 8 vatandaşının öldürülmesiyle ilgili doğu komşusu Etiyopya ile herhangi bir gerilim yaşanmaması için itidalli davrandığını açıkladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakan Vekili Defullah el- Hac, başkent Hartum'da İngiltere'nin Sudan ve Güney Sudan Özel Temsilcisi Robert Fairweather'ı kabulünde, Etiyopya ile Faşaka bölgesinde yaşadıkları gerginlikle ilgili açıklamalar yaptı.

Etiyopya güçlerinin Sudan topraklarına girerek 7 asker ve bir sivili kaçırıp infaz ettiğini, ardından cesetlerini teşhir ettiğini belirten Hac, "Etiyopya'nın yaptığı uluslararası sözleşmelere ve normlara ve iki ülke ilişkilerinin doğasına aykırıdır. Hükümetin görevi, topraklarını ve vatandaşlarını korumaktır. Sudan, gerginliğin artmaması adına itidalli davranıyor." ifadelerini kulandı.

Fairweather ise Sudan'ın tutumuna övgüde bulunarak, taraflara "itidal" çağrısı yaptı.

Sudan, komşusunu BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti

Sudan, 27 Haziran'da 8 vatandaşını haksız yere infaz ettiği gerekçesiyle Etiyopya'yı BM Güvenlik Konseyi'ne resmen şikayet etmişti.

Sudan Dışişleri Bakanı Ali es-Sadık, BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yazdığı mektubunda, şunları kaydetti:

"Etiyopya ordusunun esir aldığı 7 Sudanlı asker ve bir sivili 26 Haziran'da infaz ettiğini bilgilerinize arz etmek isterim. Bu tutsaklar, 22 Haziran'da Sudan topraklarından kaçırılarak Etiyopya tarafına götürüldü. Cesetler, insani değerlere aykırı olarak çirkin bir biçimde alenen teşhir edilerek özellikle 1949 tarihli 3. Cenevre Sözleşmesi'nde yer alan uluslararası insani hukuk açıkça ihlal edilmiştir.

İki ülke ilişkileri ve ortak sınırlarda göreceli sükunetin hakim olduğu bir dönemde Etiyopya tarafından yapılan bu menfur eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz. BM Güvenlik Konseyi'ni BM Şartı'ndaki sorumluluklarını yerine getirmeye ve bölgesel barışın korunmasını sağlamak için gerekli uygun tedbirleri almaya çağırıyoruz."

Etiyopya iddiaları reddediyor

Sudan Silahlı Kuvvetleri, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamıştı.

Sudan ordusu, doğu komşusu Etiyopya'nın yaptıklarına uygun şekilde mukabelede bulunulacağını bildirmişti.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 8 Sudanlının öldürülmesine değinerek, sahada somut, gerçek bir karşılık vereceklerini ve bir daha benzer bir olayın yaşanmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetmişti.

Etiyopya tarafı ise iddiaları reddetmişti.

Afrika Birliği, iki ülke arasında yaşanan gerginlikten derin kaygı duyulduğunu belirtilerek, sorunun çözümü için iki tarafa da diyalog çağrısında bulundu.

Sınırda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, sebebi ne olursa olsun askeri müdahaleden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

İki ülke arasında verimli topraklarıyla bilinen tartışmalı Faşaka sınır bölgesinde, yıllardır karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.