Son Dakika Haberleri: Afrika Birliğinden Idai Kasırgası İçin Dünyaya Çağrı

Afrika Birliğinden Idai Kasırgası İçin Dünyaya Çağrı

2 saat önce

ADDİS Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Güney Afrika ülkelerini vuran Idai kasırgasından etkilenenler için tüm dünyaya yardım çağrısında bulundu.

Afrika Birliğinden Idai Kasırgası İçin Dünyaya Çağrı, System.String[]
ADDİS Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Güney Afrika ülkelerini vuran Idai kasırgasından etkilenenler için tüm dünyaya yardım çağrısında bulundu.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Mozambik, Zimbabve ve Malavi gibi ülkelerde 2 milyondan fazla insanı etkileyen kasırganın yüz binlerce insanı da yerinden ettiğini hatırlattı.

Kasırgadan etkilenen ülkelerin ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun (SADC) gösterdiği çabalara destek olmak için birliğin 350 bin dolarlık bağış yapacağını duyuran Muhammed, bu ülkelere felaketin boyutunun değerlendirilmesi için de bir heyet gönderileceğini kaydetti.

Muhammed, "Bu 3 ülkeye yardımlarını esirgemeyen komşu ülkelere ve ortaklara teşekkür ediyorum. Tüm Afrika Birliği üye devletlerine ve uluslararası kamuoyuna acilen yardım çabalarını artırmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Bölgede son bir haftadır devam eden kuvvetli yağış, fırtına ve sel sonrası yüzlerce kişiden haber alınamıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:27 Kaynak: AA

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