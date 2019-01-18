Afrika Birliğinden Kongo'ya Seçim Sonuçlarını Açıklanmasını Erteleme Çağrısı

Afrika Birliği (AU), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasını ertelemeye çağırdı.

Afrika Birliği (AU), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasını ertelemeye çağırdı.



Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı, dün Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 30 Aralık'ta gerçekleştirilen tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından bildirilen geçici sonuçların uygunluğu konusunda ciddi şüpheler var. Bu yüzden Avrupa Birliği seçimlerin kesin sonuçlarının ilanının askıya alınmasını istedi" denildi.



Geçici seçim sonuçlarına göre muhalefet adayı Felix Tshisekedi seçimleri kazandı ancak mevcut yönetimin rakibi Martin Fayulu seçimleri kazandığı konusunda ısrar ediyor. Tshisekedi'nin yönetimi bırakacak olan Cumhurbaşkanı Joseph Kabila ile bir güç paylaşımı anlaşması planladığı yönündeki suçlamalar ile sonuçların doğruluğu hakkında sorular ortaya atıldı.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 30 Aralık 2018'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geçici sonuçları geçtiğimiz hafta ilan edilmiş, Demokrasi ve Sosyal Gelişme Birliği Partisi'nden Felix Tshisekedi'nin seçimleri kazananın kendisi olduğunu iddia etmesinin ardından başkent Kinşasa sokaklarında şiddet olayları başlamıştı. - ADDİS ABABA

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