Afrika Birliğinden Libya'da "acil" ateşkes çağrısı - Son Dakika
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Afrika Birliğinden Libya'da "acil" ateşkes çağrısı

6 saat önce

ADDİS Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail eş-Şerkavi, Libya'da çatışan taraflara "acil "ateşkes çağrısı yaptı.

Afrika Birliğinden Libya'da

ADDİS Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail eş-Şerkavi, Libya'da çatışan taraflara "acil "ateşkes çağrısı yaptı.

Şerkavi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlediği basın toplantısında, ülkeye dış müdahalenin sonlanmasını istediklerini dile getirdi.

Silah ambargosuna saygı gösterilmesinin zorunlu olduğunu belirten Şerkavi, "Libya'da acil olarak düşmanlıkların son bulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor." dedi.

Şerkavi ayrıca ülkedeki durumun Libya'dan Sahel bölgesine gönderilen gelişmiş silahlarla daha karmaşık bir hal aldığına işaret etti.

Addis Ababa, Afrika, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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