Son Dakika Haberleri: Afrika Birliğinden Libya İçin Çağrı

Afrika Birliğinden Libya İçin Çağrı

22 dakika önce

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya'daki krizin çözülmesi için uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısı yaptı.

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Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya'daki krizin çözülmesi için uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başlayan 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'nin açılışında konuşan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya'da çatışmanın, tüm girişimlere rağmen, son bulmadığına işaret etti. Muhammed, "Libya'daki sorunun kapsamlı şekilde ele alınması ve ortak bir çaba gösterilmesi için uluslararası bir konferans çağrısında bulunuyoruz" dedi. Arap ve Afrika ülkelerine bu konuda daha fazla görev düştüğünün altını çizen Muhammed, önümüzdeki aylarda bir Afrika-Arap ülkeleri arasında zirve yapılacağını açıkladı.

Libya'da Muammer Kaddafi'ye karşı ayaklanmalar çıkmış, NATO müdahalesinin ardından Kaddafi rejimi sona ermişti. Fakat siyasi tarafların sebep olduğu istikrarsızlık, başarısızlıklar ve silahlı gruplar sebebiyle ülkede 7 yıldır iç savaş bitmedi. - ADDİS ABABA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:50 Kaynak: İHA

Etiyopya, Addis Ababa, Afrika, Libya, Politika
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