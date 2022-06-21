Afrika Birliğinden Ukrayna ve Rusya'ya barış çağrısı - Son Dakika
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Afrika Birliğinden Ukrayna ve Rusya'ya barış çağrısı

21.06.2022 17:31
Afrika Birliğinden Ukrayna ve Rusya'ya barış çağrısı

ADDİS Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşla ilgili barış çağrısı yaptı.

ADDİS Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşla ilgili barış çağrısı yaptı.

Mahamat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında devam eden savaşın başta Afrika olmak üzere birçok bölgeyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile dün videokonferans aracılığıyla görüştüklerini belirten Mahamat, "Dün Ukrayna Devlet Başkanı'nı dinledik. İlk olarak istediğimiz şey barış ve istikrar." dedi.

Ukrayna ve Rusya'dan tedarik edilen tahıl için serbest ticaretin çok önemli olduğuna değinen Mahamat, Ukrayna limanlarında kalan ve Afrika'ya gelecek olan kargo gemilerinin serbest bırakılmasını umduklarını kaydetti.

Mahamat, savaşın birçok bölgeye uzak olmasına rağmen yükselen gıda fiyatlarının milyonlarca Afrikalıyı ve dünyanın birçok bölgesini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Zelenskiy dün, AfB'ye videokonferansla hitap ederek, Rusya-Ukrayna savaşıyla Afrika'da ortaya çıkan gıda krizine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, 2018-2020'de Rusya'dan 3,7 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyar dolarlık buğday ithal eden Afrika ülkeleri toplam ithalatının yüzde 44'ünü bu iki ülkeden gerçekleştirdi.

Halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan karşılarken, bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ın üzerine çıkıyor.

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Kaynak: AA

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