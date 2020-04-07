Afrika Birliğinden uluslararası topluma soykırım ideolojisiyle savaşma çağrısı - Son Dakika

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Ruanda'daki soykırımın 26. yılında soykırım ideolojisiyle savaşma çağrısında bulundu.

Muhammed, 1994'te yaklaşık 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırımın 26. yılı dolayısıyla yayımladığı anma mesajında, bugünün soykırım ideolojilerine ve soykırım inkarına karşı verilen mücadelenin devamı için bir fırsat verdiğini ifade etti.

Afrika'nın böyle bir insanlık suçunu "bir daha asla" tecrübe etmemesini sağlamak gerektiğine dikkati çeken Muhammed, Afrika Birliği üye ülkelerine ve organizasyonlarına çağrıda bulunarak, "Uluslararası toplumla el birliği içinde çalışarak soykırım ideolojisi, soykırım inkarı ve cezasız kalma haliyle savaşmalıyız." dedi.

Ruanda'da anma törenleri sınırlı katılımla yapılacak

Ruanda'da 7 Nisan 1994'te Tutsilere karşı başlatılan ve yaklaşık 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırımın üzerinden 26 yıl geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle anma törenlerinin sınırlı katılımla tertip edileceği ülkede, devlet ve kanaat önderlerinin konuşmaları radyo ve televizyonlar aracılığıyla halka ulaştırılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl Ruanda Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü olarak kabul edilen 7 Nisan, dünyanın gözleri önünde tarihin en büyük soykırımlarından birine maruz kalan Ruandalılar için büyük önem taşıyor.