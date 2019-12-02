Son Dakika Haberleri: Afrika Birliğine, Ebola'yla mücadele için 53 milyon dolar bağış
Son Dakika Sağlık Afrika Birliğine, Ebola'yla mücadele için 53 milyon dolar bağış - Son Dakika

Afrika Birliğine, Ebola'yla mücadele için 53 milyon dolar bağış

6 saat önce

ADDİS Afrika Birliği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve komşu ülkelerinde görülen Ebola salgını ve tehdidiyle mücadele için 53 milyon dolar bağış topladı.

Afrika Birliğine, Ebola'yla mücadele için 53 milyon dolar bağış, System.String[]

ADDİS Afrika Birliği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve komşu ülkelerinde görülen Ebola salgını ve tehdidiyle mücadele için 53 milyon dolar bağış topladı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da "Afrika Ebola'ya Karşı" isimli forum düzenlendi.

Forumda konuşan Afrika Birliği Sosyal İşler Komiseri Amira Elfadil, Ebola salgını ve tehdidiyle mücadele için 53 milyon dolar bağış toplandığını ve en büyük katkının Avrupa Birliği'nden geldiğini söyledi.

Elfadil, 53 milyon doların yanı sıra tıbbi ekipman gibi ayni bağışların da toplandığını dile getiren Fadıl, forumun oldukça başarılı geçtiğini kaydetti.

Forumda konuşan KDC'li Profesör Jean Muyembe de şimdiye kadar ülkesinde 10 farklı salgın görüldüğünü ancak en ölümcülünün sonuncusu olduğunu dile getirdi.

Muyembe, KDC'nin doğusunda 3 bin vakanın görüldüğünü ve bu bölgedeki silahlı çatışmaların müdahaleleri zorlaştırdığını ifade etti.

KDC'de Ebola virüsü nedeniyle şimdiye kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya, Afrika, Kongo, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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