Afrika Birliği, diyalog çağrısına TPLF'nin olumlu yanıt vermesini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Afrika Birliği, diyalog çağrısına TPLF'nin olumlu yanıt vermesini memnuniyetle karşıladı

12.09.2022 10:28
Afrika Birliği, diyalog çağrısına TPLF'nin olumlu yanıt vermesini memnuniyetle karşıladı

Afrika Birliğinin (AfB), Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF), diyalog çağrısına olumlu cevap vermesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Afrika Birliğinin (AfB), Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF), diyalog çağrısına olumlu cevap vermesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

AfB tarafından, Etiyopya'daki barış görüşmeleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in, AfB arabuluculuğunda hükümet ile diyalog çağrısına TPLF'nin olumlu yanıt vermesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kaydedilen ilerlemenin, Etiyopya'daki barışın sağlanması için önemli bir adım olduğunun altı çizilen açıklamada, iki tarafa da acil olarak ateşkes yapmaları ve doğrudan görüşmelere geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Uluslararası camiaya da çağrı yapılarak AfB öncülüğündeki barış görüşmelerine destek olunması istendi.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını ve ateşkes için ablukanın kaldırılmasını talep etmişti.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afrika Birliği, diyalog çağrısına TPLF'nin olumlu yanıt vermesini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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