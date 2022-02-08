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Afrika Boynuzu'nda 1981'den bu yana en kurak dönem yaşanıyor - Son Dakika

Afrika Boynuzu'nda 1981'den bu yana en kurak dönem yaşanıyor

08.02.2022 12:00
Afrika Boynuzu'nda 1981'den bu yana en kurak dönem yaşanıyor

Dünya Gıda Programı (WFP), Afrika Boynuzu'nda 1981'den bu yana en kurak dönemin görüldüğünü belirterek yaklaşık 13 milyon kişinin ağır açlık koşullarıyla yüz yüze olduğunu bildirdi.

Dünya Gıda Programı (WFP), Afrika Boynuzu'nda 1981'den bu yana en kurak dönemin görüldüğünü belirterek yaklaşık 13 milyon kişinin ağır açlık koşullarıyla yüz yüze olduğunu bildirdi.

WFP'den yapılan açıklamada, Etiyopya, Kenya ve Somali'de 13 milyon kişinin yılın ilk çeyreğinde kuraklığın etkisiyle açlıkla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, peş peşe üç yağış döneminin de beklenenin altında olmasından ötürü tarım ürünlerinin zarar gördüğü, besi hayvanlarının telef olmaya başladığı, susuzluk ve gıda sorunu nedeniyle ailelerin evlerini terk ettiği vurgulandı.

WFP Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, krizin önlenebilmesi için acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

WFP'nin gelecek 6 ayda 4,5 milyon kişiye yardım edebilmek için gerekli olduğunu açıkladığı rakam ise yaklaşık 327 milyon dolar.

Bölgede 2011'deki kuraklık ve gıda krizi sırasında Somali'de yaklaşık 250 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Dünya Gıda Programı, Etiyopya, Somali, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Boynuzu'nda 1981'den bu yana en kurak dönem yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrika Boynuzu'nda 1981'den bu yana en kurak dönem yaşanıyor - Son Dakika
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