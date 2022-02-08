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Afrika Boynuzu'nda kuraklık nedeniyle 13 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

Afrika Boynuzu'nda kuraklık nedeniyle 13 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

08.02.2022 20:52
Afrika Boynuzu'nda kuraklık nedeniyle 13 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı (WFP), Somali, Cibuti, Etiyopya, Eritre, Sudan, Güney Sudan, Kenya ve Uganda'nın yer aldığı Afrika Boynuzu'nda kuraklık nedeniyle 13 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı (WFP), Somali, Cibuti, Etiyopya, Eritre, Sudan, Güney Sudan, Kenya ve Uganda'nın yer aldığı Afrika Boynuzu'nda kuraklık nedeniyle 13 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Somali, Cibuti, Etiyopya, Eritre, Sudan, Güney Sudan, Kenya ve Uganda'nın yer aldığı Afrika Boynuzu, iklim değişikliği nedeniyle on yıllardır en kötü kuraklığını yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı (WFP), bu koşullar altında Kenya, Somali ve Etiyopya'da 13 milyon insanın şiddetli kıtlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

WFP, 250 bin kişinin uzun süreli bir kuraklık sırasında açlıktan öldüğü 2011'deki Somali krizine benzer bir krizin tekrarlanmaması için "acil insanı yardım" çağrısında bulundu. WFP'ye göre, önümüzdeki 6 ay içinde acil ihtiyaçları karşılamak ve toplumu iklim koşullarına karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olmak için 327 milyon dolar gerekiyor.

WFP Bölge Direktörü Michael Dunford yaptığı yazılı açıklamada, "Mahsuller mahvoldu, çiftlik hayvanları ölüyor ve tekrarlayan kuraklıklar Afrika Boynuzu'nu etkilediğinden açlık artıyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede 1981'den bu yana en kurak koşullar kaydedilirken, 3 yıldır bölge yetersiz yağış alıyor. Kuraklık ekinleri yok edip anormal derecede hayvan ölümlerine neden olurken, hayvancılık ve tarımla geçinen kırsal kesimdeki aileler evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Uzmanlara göre, küresel ısınmaya en az katkıda bulunan Afrika, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen kıta olarak biliniyor.

(Melike Yazır/İHA)

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Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler, Somali, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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