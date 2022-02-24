Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinin liderleri bir araya geldi - Son Dakika
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Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinin liderleri bir araya geldi

24.02.2022 21:17
Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinin liderleri bir araya geldi

Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinin liderleri, bölgesel barış, güvenlik ve iş birliği konularını değerlendirmek üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir araya geldi.

Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinin liderleri, bölgesel barış, güvenlik ve iş birliği konularını değerlendirmek üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir araya geldi.

KDC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Afrika Büyük Göller Bölgesinin 7 liderinin barış, güvenlik ve iş birliği konularını konuşmak üzere başkent Kinşasa'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, zirveye ev sahibi Felix Tshisekedi'nin yanı sıra Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera ve Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye'nin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, toplantıda bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplarla ortak mücadele ve bölge ülkeleri arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularının değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ruanda, 8 Şubat 2021'de uzun yıllardır gerginlik yaşadıkları Burundi ile ilişkilerin yeniden normalleşeceğini duyurmuştu.

KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım'dan bu yana bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplarla mücadele etmek için KDC'nin doğusunda ortak operasyonlar yürütüyor.

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Burundi, Afrika, Uganda, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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