Afrika çitaları Hindistan'ın vahşi doğasında yaşayacak - Son Dakika
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Afrika çitaları Hindistan'ın vahşi doğasında yaşayacak

6 saat önce

Hindistan'da soyu tükenen çitaların, Afrika'dan getirilerek doğaya salınması planlanıyor.

Afrika çitaları Hindistan'ın vahşi doğasında yaşayacak, System.String[]

Hindistan'da soyu tükenen çitaların, Afrika'dan getirilerek doğaya salınması planlanıyor.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, Afrika çitalarının "dikkatlice seçilen bir bölgede" vahşi doğaya bırakılabileceği yönünde karar verdi.

Mahkeme, Afrika çitalarının, Hindistan şartlarına uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda denemeler yapılması gerektiğini belirtti.

NDTV kanalının haberine göre, çitaları ülkeye geri getirmek için yürütülecek süreçte hayvanların bırakılacağı "ideal bölge"ye, yapılacak uygun araştırmanın ardından bir kurul tarafından karar verilecek.

Kurul, bölgelerin belirlenmesinden hayvanların doğaya bırakılmasına kadar tüm süreci gözlemleyecek ve 4 ayda bir rapor hazırlayacak.

Hükümetin de bu raporlar doğrultusunda, çitaları Namibya gibi Afrika ülkelerinden getirip doğaya salmayı planladığı belirtildi.

Araştırmalar, Hindistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1947 yılının ardından çitaların ülkedeki soyunun tükenmeye başladığını ortaya koyuyor.

Dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çitaların, neredeyse tamamı Afrika'da olmak üzere 7 bin 100 kadar kaldığı sanılıyor.

Bir zamanlar Hindistan'ın bazı bölgelerinde rastlanan ancak halihazırda yalnızca İran'da bulunan Asya çitalarından ise geriye 50 civarında kaldığı biliniyor.

Hindistan, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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