Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdi üzerinde tekneler tur atıyor - Son Dakika
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Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdi üzerinde tekneler tur atıyor

10.06.2022 11:26
Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdi üzerinde tekneler tur atıyor

Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdi üzerinde tekneler tur atıyor Sivas'ın Suşehri İlçesinde bulunan Kılıçkaya barajı geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle Afrika çöllerine dönmüştü, zemininde ineklerin otladığı göl yeniden su tutunca üzerinde tekneler tur atmaya başladıSİVAS Sivas'ın Suşehri...

Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdi üzerinde tekneler tur atıyor

Sivas'ın Suşehri İlçesinde bulunan Kılıçkaya barajı geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle Afrika çöllerine dönmüştü, zemininde ineklerin otladığı göl yeniden su tutunca üzerinde tekneler tur atmaya başladı

SİVAS Sivas'ın Suşehri İlçesinde bulunan Kılıçkaya barajı geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle Afrika çöllerine dönmüştü, zemininde ineklerin otladığı göl yeniden su tutunca üzerinde tekneler tur atmaya başladı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 64 kilometrekare alana sahip Kılıçkaya Baraj gölü geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle adeta çöle döndü. Büyükbaş hayvanların otlatıldığı meraya dönüşen baraj, atan yağışlarla yeniden su tuttu. Barajda su yüksekliği süt seviyelere kadar çıktı. Barajda inek sürülerinin yerini tekneler aldı.

"Tatil beldelerini aratmıyor"

12 yıldır belediyeye ait Kılıçkaya Sosyal Tesislerinde görev yapan Yusuf Demirci, kuraklığın ortadan kalktığını ve su yüksekliğinin istedikleri seviyeye ulaştığını belirterek, "Ne yazık ki memleketimiz geçen sene bir kuraklık yaşadı. Su seviyesi oldukça düşmüştü ve görmüş olduğunuz bu iskele karadaydı. Rabbim nasip etti, bol yağışlı bir kış ve bahar geçirdik. Şuanda su seviyesi oldukça yüksek ve tam istediğimiz seviyede. İskelemiz suyun üzerinde, deniz bisikletlerimiz ve teknemiz var. Herkesi buraya bekliyoruz. Gelen misafirlere her türlü imkanı sağlayıp tekne turları yapıyoruz. Şuanda Sivas'ın çevresinde böyle bir tesis yok. Şehrimiz tatil beldelerini kesinlikle aratmıyor. Kimsenin Antalya'ya İstanbul'a farklı yerlere gitmesine gerek yok burası çok güzel bir yer. Yanız şunu belirteyim tehlikeli olduğu için gölde yüzmek kesinlikle yasak" şeklinde konuştu.

Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdi üzerinde tekneler tur atıyor
Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdi üzerinde tekneler tur atıyor
Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdi üzerinde tekneler tur atıyor
Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdi üzerinde tekneler tur atıyor

YORUMLAR
500
Sivas'ta su baskınında oluşan arızalar gideriliyor Sivas'ta su baskınında oluşan arızalar gideriliyor İçi su dolu gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor İçi su dolu gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
Kaynak: İHA

Suşehri, Afrika, Sivas, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdi üzerinde tekneler tur atıyor - Son Dakika

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