Afrika'da 1 Yılda 4 Milyar İnsan Hava Yoluyla Seyahat Etti
1 saat önce
Afrika'da 2018 yılında 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ederken bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkması hedefleniyor.
Afrika
'da 2018 yılında 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ederken bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkması hedefleniyor. Nijerya
'nın başkenti Abuja
'da düzenlenen "Havacılık Altyapısı için Afrika Çalıştayı"nda konuşan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Başkanı Bernard Aliyu, Afrika'da 2018 yılında 38 milyon sefer ile 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ettiğini açıkladı.
Havacılık alanında Afrika'nın en yüksek potansiyele sahip olduğu belirten Aliyu, "Bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkmasını hedefliyoruz." dedi.
Havacılık sektörü Afrika'da 7 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor.
Afrika'da havacılık sektörünün gelişmesini hedefleyen çalıştay 21 Mart
'ta sona erecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:07 Kaynak: AA
FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı
Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü!
Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı