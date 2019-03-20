Son Dakika Haberleri: Afrika'da 1 Yılda 4 Milyar İnsan Hava Yoluyla Seyahat Etti

Afrika'da 1 Yılda 4 Milyar İnsan Hava Yoluyla Seyahat Etti

1 saat önce

Afrika'da 2018 yılında 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ederken bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkması hedefleniyor.

Afrika'da 1 Yılda 4 Milyar İnsan Hava Yoluyla Seyahat Etti, System.String[]
Afrika'da 2018 yılında 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ederken bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkması hedefleniyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Havacılık Altyapısı için Afrika Çalıştayı"nda konuşan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Başkanı Bernard Aliyu, Afrika'da 2018 yılında 38 milyon sefer ile 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ettiğini açıkladı.

Havacılık alanında Afrika'nın en yüksek potansiyele sahip olduğu belirten Aliyu, "Bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkmasını hedefliyoruz." dedi.

Havacılık sektörü Afrika'da 7 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor.

Afrika'da havacılık sektörünün gelişmesini hedefleyen çalıştay 21 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:07 Kaynak: AA

Abuja, Nijerya, Afrika, Ekonomi
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