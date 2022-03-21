Afrika'da 23 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika'da 23 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak

21.03.2022 09:36
Afrika'da 23 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Afrika ülkesi Malavi'de vaka görülmesi sonrası Afrika'da 23 milyon çocuğun, çocuk felcine karşı aşılanacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Afrika ülkesi Malavi'de vaka görülmesi sonrası Afrika'da 23 milyon çocuğun, çocuk felcine karşı aşılanacağını duyurdu.

UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, çocuk felci ile mücadele için kıta genelinde aşılama yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, çocuk felcinin yaygınlaşmasını önlemek için 23 milyon çocuğun aşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

İlk adımda Malavi'de başlayacak aşılama kampanyasının Mozambik, Zambiya ve Tanzanya gibi ülkelerde devam edeceği kaydedildi.

5 yıl sonra görülen ilk vaka

Malavi'de 17 Şubat'ta 3,5 yaşındaki bir çocukta ilk vaka tespit edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun "Afrika'da yaklaşık 5 yıl sonra görülen ilk çocuk felci" vakası olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu virüsün, Pakistan'da görülen virüsle bağlantılı olduğu anlaşılmıştı.

Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve aynı isimli virüsün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde hayatını kaybediyor.

YORUMLAR
500
New Yorklular'dan Ukrayna'ya Yardım Çabası New Yorklular'dan Ukrayna'ya Yardım Çabası BM, Güney Sudanlı mülteciler için 1,2 milyar dolar yardım çağrısı yaptı BM, Güney Sudanlı mülteciler için 1,2 milyar dolar yardım çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler, Çocuk felci, Malavi, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da 23 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Tren ve kamyonet çarpıştı, 41 küçükbaş hayvan telef oldu!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
10:25 Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor
10:21 Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor
10:19 Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var
10:18 Emekliliği beklemediler! ASELSAN'dan istifa eden mühendis çift sırt çantalarıyla dünyayı gezmeye hazırlanıyor
10:02 Ukrayna'nın Sumi kentinde kimyasal tesiste amonyak sızıntısı tespit edildi!
09:45 Bakan Bilgin'den bir iyi, bir kötü haber! Asgari ücrette ikinci zamma kapıları kapattı, 3600 ek gösterge için Mayıs dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 11:11:12. #1.11#
SON DAKİKA: Afrika'da 23 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement