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Afrika'da 50 bin yıl öncesine ait "sosyal ağ" keşfedildi - Son Dakika

Afrika'da 50 bin yıl öncesine ait "sosyal ağ" keşfedildi

24.12.2021 15:29
Afrika'da 50 bin yıl öncesine ait "sosyal ağ" keşfedildi

Bilim insanları, 50 bin yıl önce insanların Afrika'da sosyal ağ deneyimi yaşadıklarını keşfetti.

Bilim insanları, 50 bin yıl önce insanların Afrika'da sosyal ağ deneyimi yaşadıklarını keşfetti.

CNN'in haberine göre bilim insanları, Facebook, Twitter ve TikTok gibi sosyal ağların kullanılmasından on binlerce yıl önce, küçük boncuk tanelerinin insanların sosyal ağlar kurmalarına yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Arkeologlar, Afrika genelinde deve kuşu yumurtası kabuğundan yapılmış 1500'den fazla boncuk üzerinde 10 yıllık bir incelemede bulundu.

Boncuk taşlarının üzerinde yapılan uzun soluklu araştırmaların sonucunda 50 bin yıl öncesine ait bir sosyal ağın ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Halka şeklindeki boncuklar, arkeolojik kayıtlara geçen en eski kişisel süsleme eşyaları arasında gösterilirken Güney Afrika'daki geleneksel avcı-toplayıcı grupların hala aynı süslerden yapıp kullanmaya devam ettiği kaydedildi.

Max Planck Enstitüsü Arkeoloji bölümünden araştırmacı Jennifer Miller, söz konusu süslerin, bugünkü alyanslar gibi insanların sosyal statü, zenginlik göstergesi ya da toplumdaki konumu hakkında mesajlar iletmek amacıyla kullanıldığını aktardı.

Araştırma kapsamında, Güney ve Doğu Afrika'daki 31 farklı bölgede bulunan ve 50 bin yıl öncesine ait 1516 boncuk üzerinde çalışıldı.

Güney ve Doğu Afrika'daki 3 bin kilometrelik alandan elde edilen boncukların çap ve kalınlık gibi özellikleri karşılaştırıldığında, 33 bin ile 50 bin yıl öncesine ait taşların nerdeyse aynı oldukları sonucuna ulaşıldı.

Araştırmanın yazarı Miller, "Genetik olarak bu grupların birbiriyle bir tür teması olduğunu biliyoruz ancak şu ana kadar kültürel bir kanıt yok. 40 ila 50 bin yıl önce yaşamış insanların bu kadar uzak mesafelere yayılmış bir tür sosyal ağa sahip olmaları akıllara durgunluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Taşların arasındaki zaman farkı yaklaşık 20 bin yıllık bir bilgi geçişi olduğunu ortaya koyarken taşların uzak mesafelere ulaşmaları insanların bunları bir tür iletişim için kullandıklarını düşündürüyor.

Arkeologlar, söz konusu bulguların dünyanın en eski sosyal ağının söz konusu boncuklarla kurulduğunu gösterdiğini ifade ediyor.

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Facebook, Twitter, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afrika'da 50 bin yıl öncesine ait "sosyal ağ" keşfedildi - Son Dakika
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