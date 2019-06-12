Son Dakika Haberleri: "Afrika'da 600 milyon kişi elektriksiz" - ADDİS
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"Afrika'da 600 milyon kişi elektriksiz" - ADDİS

4 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Afrika'da 600 milyon kişinin elektriğe erişiminin olmadığını söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Afrika'da 600 milyon kişinin elektriğe erişiminin olmadığını söyledi.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Afrika Birliği ve IEA'nın ortak düzenlediği forumda konuşan Birol, Afrika kıtasında 600 milyon kişinin elektriksiz yaşamını sürdürdüğünü belirtti.
Bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getiren Birol, geleneksel yemek yapma yöntemlerinin yol açtığı solunum hastalıkları nedeniyle çok sayıda Afrikalının hayatını kaybettiğine ve bu alanda inovasyona ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.
Kıtanın doğal gaz, petrol, güneş, kömür ve uranyum gibi zengin enerji kaynaklarına sahip olduğunu vurgulayan Birol, "Kıtadaki enerji açığının kapanması için yatırımlar çok önemli." ifadesini kullandı.
Afrika Birliği Enerji ve Altyapı Komiseri Amani Abou-Zeid ise enerji alanında yaşanan açığı özel sektörün doldurabilmesi için artık daha fazla Afrika ülkesinin bu alanda politika değişikliğine gittiğini söyledi.
Abou-Zeid, forumun enerji sektöründeki önemli isimleri bir araya getirerek pazarın gelişmesi ve yatırımların artması için diyalog ortamına olanak sağladığını kaydetti.
Bu yıl ilk kez düzenlenen forumda, kıtadaki enerji sektörünün geleceği masaya yatırılarak bu alanda hayata geçirilebilecek iş modelleri tartışılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:40 Kaynak: AA
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