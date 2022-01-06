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Afrika'da aşılama oranı yükselmezse Kovid-19 endemik hastalığa dönüşebilir - Son Dakika

Afrika'da aşılama oranı yükselmezse Kovid-19 endemik hastalığa dönüşebilir

06.01.2022 18:01
Afrika'da aşılama oranı yükselmezse Kovid-19 endemik hastalığa dönüşebilir

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, Kovid-19'un aşılamadaki geri kalmadan ötürü Afrika için endemik bir hastalığa dönüşmesinden endişe ettiklerini söyledi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, Kovid-19'un aşılamadaki geri kalmadan ötürü Afrika için endemik bir hastalığa dönüşmesinden endişe ettiklerini söyledi.

Nkengasong, haftalık basın toplantısında, Omicron varyantının yayılmasıyla kıtadaki vaka sayılarının son bir ayda yüzde 36 arttığını, ölüm sayılarında da yüzde 8 artış görüldüğünü belirtti.

Hastalığa karşı direnç gösterilmesi için 3. doz aşılamanın önemine değinen Nkengasong, kıtadaki aşılama oranının oluşturduğu risklere işaret etti.

Nkengasong, sene sonuna kadar aşılama oranının yüzde 70-80'i aşmaması halinde Kovid-19'un Afrika için endemik hastalığa dönüşmesinden endişe ettiklerini dile getirerek, yıl içerisinde yeni varyantlar görülme olasılığının da yüksek olduğuna değindi.

Tam kapanmaların artık önlem aracı olarak görülmediğini aktaran Nkengasong, aşılamanın artmasıyla sosyal önlemlerin de artırılması gerektiğini söyledi.

10 milyondan fazla vakanın görüldüğü kıtada, şimdiye kadar nüfusun yaklaşık yüzde 10'u tam aşılandı.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Omicron, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afrika'da aşılama oranı yükselmezse Kovid-19 endemik hastalığa dönüşebilir - Son Dakika
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