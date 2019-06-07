Son Dakika Haberleri: Afrika'da bozuk gıdalar 91 milyon kişiyi hasta ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Afrika'da bozuk gıdalar 91 milyon kişiyi hasta ediyor

14 dakika önce

ADDIS Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey, Afrika'da bozuk yiyecek tüketiminden her yıl 91 milyon kişinin etkilendiğini söyledi.

Afrika'da bozuk gıdalar 91 milyon kişiyi hasta ediyor, System.String[]
ADDIS Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey, Afrika'da bozuk yiyecek tüketiminden her yıl 91 milyon kişinin etkilendiğini söyledi.
Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki AfB genel merkezinde düzenlenen programda konuşan Quartey, kıtada bozuk gıdaların tüketiminin her yıl 91 milyon kişiyi hasta ettiğini vurgulayarak, "Afrika'da gıda güvenliğinin öncelik kazanmasının zamanı geldi." dedi.
Quartey, Afrika'da bozuk yiyecek tüketiminin her yıl on binlerce kişinin hayatına mal olduğunu da dile getirdi.
Mısır'ın Afrika Birliği Büyükelçisi Osama Muhammed Abdelkhalek de dünyada her yıl 137 bin kişinin bozuk gıda tüketiminin yol açtığı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğine işaret ederek, "Güvensiz gıda tüketiminden kaynaklanan ölümlerin dörtte biri Afrika'da." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:48 Kaynak: AA
Etiyopya, Addis Ababa, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı Kül olan evde Kur'an-ı Kerim'in yanmaması ağızları açık bıraktı! Son dakika! Benzin ve motorine indirim geldi CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Haiti, Angola'da bile enflasyon bizim altımızda

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 17:02:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrika'da bozuk gıdalar 91 milyon kişiyi hasta ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]