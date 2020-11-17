Afrika'da devletlerin yönetim performansı son 10 yılda ilk defa geriledi - Son Dakika

Afrika genelinde devletlerin yönetim performansının son 10 yılda ilk defa 2019'da düşüş gösterdiği bildirildi.

Sudan merkezli Mo İbrahim Vakfı, kıta genelinde 54 devletin ekonomi, insan hakları, eğitim ve güvenlik gibi alanlarda yönetim performansını değerlendiren 2020 Afrika Yönetim İndeksi raporunu (IIAG) yayımladı.

Rapora göre, Afrika'daki siyasi otoritelerin yönetim performansı 2010'dan itibaren yükseliş gösterse de son 10 yılda ilk defa 2019'da düşüş kaydedildi.

Her yıl yayımlanan raporda, "Hükümetlerin performansı vatandaşlarının artan beklentilerini karşılamıyor. Yönetim performansı 2015'ten itibaren yavaşlamıştı, 2019'da ise son 10 yılda ilk defa geriledi." ifadesine yer verildi.

Güvenlik, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve ekonomik kalkınma alanlarında 2018'de yüzde 49 olan yönetim performansı, 2019'da yüzde 0,2 gerileyerek yüzde 48,8 oldu.

Morityus, Botsvana ve Güney Afrika Cumhuriyeti yönetim performansı sıralamasında en üstte yer alırken Somali ve Angola ise en alt sırada kaldı.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da vatandaşların elde ettiği kazanımları kaybetmesine ve durumun daha da kötüye gitmesine neden olabileceği değerlendirmesine yer verildi.