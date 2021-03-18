Afrika'da Fransa'nın imajı kötüye giderken Türkiye yükseliyor - Son Dakika

Afrika'da Fransa'nın imajı kötüye giderken Türkiye yükseliyor

18.03.2021 16:21
Afrika'da Fransa'nın imajı kötüye giderken Türkiye yükseliyor, System.String[]

Afrika'da yapılan bir kamuoyu araştırması, Fransa'nın kıtadaki imajının giderek zarar gördüğünü, buna karşın Türkiye'nin imajının giderek güçlendiğini ortaya koydu.

Afrika'da yapılan bir kamuoyu araştırması, Fransa'nın kıtadaki imajının giderek zarar gördüğünü, buna karşın Türkiye'nin imajının giderek güçlendiğini ortaya koydu.

Afrika'daki Fransız Yatırımcılar Konseyi (CIAN) tarafından bu yıl 3'üncüsü hazırlatılan "Africaleads 2021" isimli kamuoyu araştırmasıyla kıtada faaliyet gösteren yabancı ülkelerin toplum nezdindeki imajı gözler önüne serildi.

Paris merkezli araştırma şirketi IMMAR tarafından hazırlanan Africaleads 2021, CIAN'ın çevirim içi düzenlendiği Africa Forum 2021'de kamuoyuyla paylaşıldı. Afrika'nın 12 ülkesinden kanaat önderinin görüşlerine dayanan araştırmaya göre, Fransa'nın kıtadaki imajı her geçen yıl zarar görüyor. Buna göre, Afrika'da en iyi imaja sahip ülkeler sıralamasında 2019'daki araştırmada yüzde 21 ile 5'inci sıraya yerleşen Fransa, 2020'de yüzde 20 ile 6'ncı sıraya geriledi. Bu yıl, 2020'ye göre sıralamadaki yeri bir kademe daha düşen Fransa, yüzde 17 ile kendisine listenin 7'nci sırasında yer bulabildi.

Türkiye'nin olumlu imajı, bir önceki yıla göre ikiye katlandı

Listede bir önceki yıla göre yaşanan en büyük değişimlerden biri ise Türkiye'nin imajına ilişkin oldu. Listenin 8'inci sırasında Fransa'nın hemen ardında yer alan Türkiye'nin, bir önceki yıl yüzde 8 olan puanını yüzde 15'e çıkarması, araştırmada en çok üzerinde durulan hususlardan biri olarak öne çıktı.

Afrika'da en iyi imaja sahip ülkenin Türkiye olduğunu düşünenlerin sayısının bir yılda neredeyse yüzde 100 artmasının nedeni olarak Türkiye'nin kıtada giderek artan yatırımları ve Türk Hava Yollarının kıtada sürekli yeni rotalar belirlemesi gösteriliyor.

Black Lives Matter'a rağmen ABD liste başı

Afrika'da en iyi imaja sahip ülkeler sıralamasında ABD, bir önceki yıla göre 5 puan kaybetse de yüzde 43 ile liderliğini korudu.

Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi ve akabinde başlayan Black Lives Matter eylemleri gibi Afrika'yı doğrudan etkileyen olumsuz gündemlere rağmen ABD'nin "güçlü yumuşak gücü" sayesinde listedeki yerini koruduğu belirtiliyor. ABD'yi yüzde 37 ile Almanya, yüzde 34 ile Kanada, yüzde 28 ile İngiltere, yüzde 22 ile Çin ve yüzde 19 ile Japonya takip etti.

Türkiye en faydalı ilk 6 partner arasında

Araştırmada, en faydalı partner ülkeler kısmında da Türkiye yüzde 66 ile 6'ncı sırada yer aldı. Listede yüzde 76 ile ilk sırada bulunan Çin'i yüzde 74 ile ABD, yüzde 72 ile Kanada, yüzde 71 ile Almanya, yüzde 70 ile Japonya izledi. Sıralamada, İngiltere yüzde 64 ile 7'nci, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 60 ile 8'inci, Fransa ise yüzde 57 ile 9'uncu sırada kendine yer bulabildi.

Fransa'nın ülke imajı kısmında olduğu gibi bu bölümde de bir önceki yıla göre düşüş yaşadığı ortaya kondu.

Sunumda, "ülke imajı" ile "faydalı partner" kategorisinin birbirinden tamamen farklı olduğu, Çin'in ülke imajı kategorisinde bir önceki yıla göre 17 puan kaybetmesine karşın hala Afrika'da en yararlı partner kabul edildiğine vurgu yapıldı.

Kıta ülkeleri arasında "en iyi imaj Güney Afrika"da

Araştırmada, en iyi imaja sahip Afrika ülkelerinin sıralamasına da yer verildi. Buna göre, Güney Afrika yüzde 40 ile kıtadaki en iyi imaja sahip Afrika ülkesi olurken, onu yüzde 23 ile Fas, Gana ve Ruanda izledi.

Kıtada en güvenilen markalar sıralamasında da ilk sıraya yerleşen Toyota'yı, Coca Cola, Apple ve Samsung takip etti.

2 binden fazla kanaat önderinin görüşüne başvuruldu

Araştırma kapsamında, Kasım 2020-Ocak 2021 döneminde 12 ülkeden özel sektör ve sivil toplum temsilcileri, medyadan isimler ve dini liderlerden oluşan 2 bin 426 kanaat önderinin görüşüne başvuruldu.

Araştırmaya Cezayir, Tunus, Mısır, Etiyopya, Kenya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamerun, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Senegal ve Fas katıldı. Söz konusu ülkelerin her birinde yüz yüze 200 görüşme gerçekleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fransa, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Fransa'nın imajı kötüye giderken Türkiye yükseliyor - Son Dakika


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