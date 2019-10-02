Afrika'da hayvancılığın gelişimine Türkiye'den katkı

İyilik Derneği Genel Başkanı Ahmet Turan Koçer, kalıcı geçim kaynağı oluşturmak adına yürüttükleri kampanya çerçevesinde Nijer ve Burkina Faso'da önümüzdeki dönemde süt keçisi dağıtımı yapılacağını açıkladı.



Süt keçisi yetiştirip geçimini bu yolla sağlamak isteyen Afrikalı ailelere 3 adet süt keçisi dağıtan İyilik Derneği, sürdürülebilir bir istihdam alanı olan hayvancılığın Afrika'daki gelişimine katkı yapmak hedefi ile çalışmalarına devam ediyor. Süt Keçisi kampanyası ile ilgili açıklama yapan İyilik Derneği Genel Başkanı Ahmet Turan Koçer, İyilik Derneği olarak 2014 yılından bu yana Afrika'da geçim zorluğu çeken ve kıtlık bölgelerinde yaşayan ailelere süt keçileri hediye ettiklerini vurgulayarak herkesi kampanyaya destek vermeye çağırdı.



Afrikalı ailelerin sürekli olarak kendi geçimlerini sağlayacakları bir kaynağı temin etme fikri sonucunda ortaya çıkan süt keçisi dağıtımı projesi ile toplamda 6 bin süt keçisi ile 2 bin aileye fayda sağlandığını belirten İyilik Derneği Genel Başkanı Ahmet Turan Koçer, önümüzdeki dönemde de süt keçisi dağıtacaklarını söyledi.



"Kumbaranda biriktir kardeşini sevindir"



Koçer, özellikle çocukları kampanyaya katılmaya davet ederek, 'Kumbaranda biriktir kardeşini sevindir' kampanyası için çocuklar çok rahat okul haçlıklarını biriktirebilir ve okullarda sınıflar bir araya gelerek bu kampanyaya destek verebilirler. Böylelikle Afrika'da kendilerinin bir kardeşi olur ve ailesinin geçimine de yardımda bulunurlar" dedi.



"Daha önce verilmiş 3 tane süt keçisi bugün bir sürüye dönüşmüş vaziyette"



Dernek Başkanı Koçer sözlerine şöyle devam etti: "Hayırseverler ve çocuklarımız adına iki dişi bir erkekten oluşan süt keçisi hediye ettiğimiz zaman ailenin geçimini temin edeceği bir kaynak tahsis etmiş oluyoruz. Tabi çocukların yanı sıra özellikle de aileler de Afrika'da devam eden bir hayratın sahibi olabilirler. Herkesi bu hayra katılmaya davet ediyoruz. Türkiye ile insanlığın diğer coğrafyasındaki parçası ile ilişki ve kardeşlik kurmak için bu önemli bir fırsat. Hayırsever milletimiz biliyoruz ki balık vermek yerine balık tutturmak istiyor. Bağışçılarımız adına bu iyiliği onlara ulaştırıyoruz. Manzaraları görmek lazım. Daha önce verilmiş 3 tane süt keçisi bugün bir sürüye dönüşmüş vaziyette. Mesela Burkina Faso'da bunu görmek mümkün. Çocuklar artık bir süt keçisi sürüsü otlatıyorlar. Bu mutluluk veriyor. Bağışçılarımız için de bir mutluluk kaynağı. Herkesi katılmaya davet ediyorum".



Kampanyaya katılmak isteyen yardımseverler, 450 TL bağışta bulunarak Afrikalı aileler için bir geçim kapısı kurulmasına katkı sağlayabiliyor. - İSTANBUL