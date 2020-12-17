Afrika'da her 5 kişiden 1'i Kovid-19 aşısı olmak istemiyor - Son Dakika

Afrika'da her 5 kişiden 1'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak istemediği bildirildi.

Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong'un haftalık basın toplantısına katılan Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Tıp Okulu Aşı Güven Projesi Direktörü Prof. Heidi Larson, kıtada aşıya yönelik algıyı ölçmek için yapılan son çalışmanın detaylarını paylaştı.

Larson, kıtanın farklı bölgelerindeki 15 ülkede 15 binden fazla kişiyle yürütülen çalışmaya göre her 5 kişiden 1'inin aşı olmak istemediğini, aşıya en az güvenin bulunduğu ülkenin Kongo Demokratik Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

"Aşı olmak isteyenlerin en fazla olduğu ülke yüzde 94 ile Etiyopya iken, aşı olmak istemeyenlerin en fazla bulunduğu ülke yüzde 59 ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti." diyen Larson, halkın Kovid-19 tehdidinin abartıldığına inandığını aktardı.

Aşı olmak istemeyenlerin çoğunun aşının kendisine güvenmediğini ya da virüsün varlığına inanmadığını vurgulayan Larson, halkın yarıya yakınının ise virüsün yabancı güçler tarafından ortaya çıkarıldığını düşündüğünü kaydetti.

"Çok sayıda ülke 2. dalgayla yüz yüze"

Africa CDC Direktörü Dr. Nkengasong, kıtada savaş ve istikrarsızlığın görüldüğü bölgelere aşının ulaşması için gerekli gayretin gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, şu anda çok sayıda ülkenin 2. dalgayla yüz yüze olduğunu söyledi.

Nkengasong, ikinci dalgaya ilk seferde olduğundan daha hazır olduklarını da vurguladı.

Kıtada şimdiye kadar 2 milyon 443 bin vaka kaydedilirken, 57 bin kişi de virüsten ötürü hayatını kaybetti.

Zengin ülkelerin ön siparişlerinden dolayı Afrika'daki pek çok ülkenin aşıyı 2021'in ikinci çeyreğinde alması öngörülüyor.