Afrika'da her 5 kişiden biri sağlıklı beslenemiyor - Son Dakika
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Afrika'da her 5 kişiden biri sağlıklı beslenemiyor

13.10.2022 09:24
Afrika'da her 5 kişiden biri sağlıklı beslenemiyor

Afrika kıtasında iklim değişikliği, çatışmalar, Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yol açtığı gıda krizi gibi nedenlerle her 5 kişiden birinin sağlıklı beslenemediği bildirildi.

Afrika kıtasında iklim değişikliği, çatışmalar, Kovid-19 salgını ve Ukrayna- Rusya Savaşı'nın yol açtığı gıda krizi gibi nedenlerle her 5 kişiden birinin sağlıklı beslenemediği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Afrika Direktör Yardımcısı Abebe Haile-Gabriel, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen gıda ve beslenme konferansında, kıtanın son zamanların en ciddi gıda kriziyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Kıtadaki gıda sorununun iklim değişikliği, bölgesel çatışmalar gibi farklı nedenleri olduğunu belirten Haile-Gabriel, Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bu krizi artırdığına dikkati çekti.

Haile-Gabriel, Afrika kıtasında söz konusu nedenlerle her 5 kişiden birinin sağlıklı beslenemediğini belirterek, kıtadaki gıda krizi ile mücadele için acil önlem alınması çağrısı yaptı.

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Kaynak: AA

Addis Ababa, Ukrayna, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'da her 5 kişiden biri sağlıklı beslenemiyor - Son Dakika

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