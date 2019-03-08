Son Dakika Haberleri: Afrika'da, İett Şoförlerinin Bağışlarıyla Eğitim Merkezi Açıldı

Afrika'da, İett Şoförlerinin Bağışlarıyla Eğitim Merkezi Açıldı

1 saat önce

Deniz Feneri Derneği tarafından İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) şoförleri tarafından toplanan bağışlarla yaptırılan Benin'deki kadın eğitim merkezi açıldı.

Afrika'da, İett Şoförlerinin Bağışlarıyla Eğitim Merkezi Açıldı, System.String[]
Deniz Feneri Derneği tarafından İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) şoförleri tarafından toplanan bağışlarla yaptırılan Benin'deki kadın eğitim merkezi açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Beninli kadınların eğitimi için kurulan "İETT Çalışanları Kadın Eğitim Merkezi" Atacora bölgesinde yaptırıldı. 220 kadına hizmet verecek merkez on sınıf, iki konferans salonu, üç idari oda, mutfak, güvenlik odası ve diğer gereksinmelerin karşılandığı odalardan oluşuyor.

Merkezde kadınlara, mesleki, dini, motivasyon ve kendi geçimlerini temin edecek el becerileri eğitimlerinin yanı sıra biçki dikiş, Kur'an-ı Kerim, mutfak, hijyen ve teknoloji gibi konularda da eğitim verilecek.

Zeynebu Bint, yaptığı açıklamada, yardımlarından dolayı Türk halkına teşekkür ettiklerini belirtti. Abigail Hawo ise "Burada öğrendiklerimle evimin geçimini sağlayabileceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Beninli Zahida Muhammed ise çok küçük yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi çok istediğini vurgulayarak, "Ama öğrenebileceğim bir yer yoktu. Şimdi bu eğitim merkezini bize hediye edenlerden Allah razı olsun diyorum. Türkiye'ye ve bize bu eğitim merkezini açanlara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dernek yetkililerinin katıldığı açılışta, Türkiye'den götürülen bağış ve yardım malzemeleri de eğitim merkezi yetkililerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:46 Kaynak: AA

Deniz Feneri Derneği, Benin, İETT, Güncel
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