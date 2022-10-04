Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı Etiyopya'da başladı - Son Dakika
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Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı Etiyopya'da başladı

04.10.2022 16:16
Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı Etiyopya'da başladı

Afrika'da ilk kez düzenlenen yapay zeka konferansı Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'nın ev sahipliğinde başladı.

Afrika'da ilk kez düzenlenen yapay zeka konferansı Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'nın ev sahipliğinde başladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, konferansın Afrika'nın kalkınmasına olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Ahmed, "Bugün başlayan konferans, Afrika'nın dijital dönüşümü ve kalkınması için önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ahmed, başkent Addis Ababa'da kurulan ve konferansın düzenlendiği Bilim Müzesi'nin de açılışını yaptı.

Konferansa Afrika kıtası ve dünya genelinde yapay zeka ve bilişim alanlarında çalışmalar yürüten bilim insanları ve araştırmacılar katılıyor.

Uzun süredir iç savaş ve insani krizlerle gündeme gelen Etiyopya, Afrika Birliği (AfB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Ekonomik Komisyonu gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı Etiyopya'da başladı - Son Dakika

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