Afrika'da kölelikten kaçanların su üstüne kurduğu köy: Ganvie - Son Dakika
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Afrika'da kölelikten kaçanların su üstüne kurduğu köy: Ganvie

20.04.2022 11:53
Afrika'da kölelikten kaçanların su üstüne kurduğu köy: Ganvie

Batı Afrika ülkesi Benin'de, 17. yüzyılda kölelikten kaçanların su üzerine kurduğu Ganvie köyü, bugün ülkenin turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerinin başında geliyor.

Batı Afrika ülkesi Benin'de, 17. yüzyılda kölelikten kaçanların su üzerine kurduğu Ganvie köyü, bugün ülkenin turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerinin başında geliyor.

Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı, Nokoue Gölü üzerindeki köye ülkenin en büyük şehri Kotonu'dan yaklaşık yarım saat süren sandal yolculuğuyla ulaşılabiliyor.

Göl üzerinde bazı alanlarda kara parçaları bulunurken, günlerinin büyük kısmını kayıklar üzerinde geçiren yerel halk "su adamları" olarak anılıyor.

"Afrika'nın Venedik'i" adıyla ünlenen köyde halk, geçiminin önemli kısmını balıkçılıkla sağlıyor.

Okul, cami ve kilise gibi yapıların bulunduğu köyde vatandaşlar hayatlarını asırlardır su üzerinde sürdürüyor.

Yerel kaynaklara göre, Avrupalı tüccarlara köle olarak satılmamak için 17'inci yüzyılda Fon ve Dahomey krallıklarının askerlerinden kaçan Tofinu adlı bir kabile, gölün kutsal sayılması ve askerlerin dini nedenlerle suya girmemesi nedeniyle Nokoue Gölü'nde uzun tahta ayaklar üzerine evler inşa etti.

Zamanla büyüyen köy, bugün ülkenin turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerinin başında gelmesinin yanı sıra hikayesi ile köleliğin karanlık tarihini de yansıtıyor.

Köyde yaşayanlardan Edmon Adissa, AA muhabirine, uzun süredir köyde yaşadığını belirterek, "Balıkçılıkla geçiniyoruz. Biz kölelikten kaçmak için buraya yerleştik. Turistler de geliyor." dedi.

Leonard Teofil ise adanın karaya 4 kilometre uzaklıkta olduğunu ve hayatlarının su üzerinde geçtiğini söyledi.

Afrika'da kölelikten kaçanların su üstüne kurduğu köy: Ganvie
Afrika'da kölelikten kaçanların su üstüne kurduğu köy: Ganvie
Afrika'da kölelikten kaçanların su üstüne kurduğu köy: Ganvie
Afrika'da kölelikten kaçanların su üstüne kurduğu köy: Ganvie

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Batı Afrika, Afrika, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da kölelikten kaçanların su üstüne kurduğu köy: Ganvie - Son Dakika


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