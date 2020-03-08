Afrika'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm yaşandı - Son Dakika
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Afrika'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm yaşandı

6 saat önce

Mısır seyahatinde olan bir Alman vatandaşının korona virüsü nedeniyle ölmesi ile birlikte, Afrika'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm, kayıtlara geçti.

Afrika'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm yaşandı, System.String[]

Mısır seyahatinde olan bir Alman vatandaşının korona virüsü nedeniyle ölmesi ile birlikte, Afrika'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm, kayıtlara geçti.

Korona virüsü dünya genelinde hızla yayılırken, ölüm sayıları artış göstermeye devam ediyor. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılarak, Mısır gezi sırasında korona virüsü enfekte olan bir Alman vatandaşının hayatını kaybettiğini duyuruldu. Yapılan açıklamada Mısır'ın popüler turistik kasaba Luksor'dan Hurghada beldesinde tatil yapan 60 yaşındaki Alman vatandaşının bir hafta önce ülkeye tatil için geldiği sırada akciğer şikayetlerinin başlamasının ve cuma günü ateşlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından korona virüsü (Covid-19) teşhisi konulduğu ifade edildi. Korona virüsüne bağlı yaşanan ölüm, Afrika'da yaşanan ilk korona virüsü ölüm vakası olarak kayıtlara geçti.

(İHA)

Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:20 Kaynak: İHA
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